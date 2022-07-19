基北區高中免試入學19日上午放榜，相較於基北區錄取率高達99.21％，基隆市錄取率僅78.55％。基隆市教育處表示，影響錄取率的主因是學生選填志願數過低。基隆區各公私立高中將彙整各招生管道剩餘名額，於8月8日起辦理續招。

今年基北區總報名人數計31574人，總計錄取31326人，錄取率達99.21％，其中基隆市各國中集體報名人數951人，錄取人數747人，錄取率僅有78.55％。基隆市教育處表示，歷屆基隆市國中畢業生參加基北區志願選填時，均有特定期望志願學校，若未能錄取時，則會回流選擇續招方式就讀基隆市學校。各國中將持續做後續尚未就定位學生的輔導工作。

基北區免試入學委員會各招生學校統一報到日期為7月21日上午9時至11時，錄取學生應攜持畢業證書（或同等學歷相關證明書）正本及身分證（或健保卡等官方核發附相片之身分證明文件），依指定時間及方式辦理報到，逾期未報到視同放棄錄取資格，若有於本次免試入學錄取並報到之學生，如欲參加後續其他入學管道之招生，最遲於7月25日(星期一)下午14時前填具放棄錄取資格聲明書，由學生或家長親自至錄取學校辦理放棄錄取，才可以再報名參加111學年度其他入學管道招生。

基隆市政府教育處提醒各考生，基隆區各公私立高級中等學校將彙整111學年度各招生管道剩餘名額，凡學校續招前之各招生管道最終錄取且報到學生之平均班級人數，未達32人，將於8月8日起開始辦理續招。各學校續招資訊將會公布於各校網站，若有今年尚未於各入學管道報到的學生，可以直接撥打各招生學校教務處詢問，相關續招資訊亦會公告於教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網http：／／project.tnvs.tn.edu.tw／continu_stud／index.php。