隨著直播產業在遊戲、音樂等領域的快速發展，為提供不同類型消費者更多樣選擇，HP旗下知名電競周邊產品領導品牌HyperX，今日宣布將為其熱銷麥克風家族增添全新成員HyperX DuoCast USB麥克風。

HyperX DuoCast具有時尚的外型，附帶簡約避震架和雅緻的RGB光環，是一款功能齊全的USB麥克風，適合遊戲、工作和內容創作使用。此外，HyperX也宣布SoloCast麥克風現已可透過HyperX NGENUITY 軟體更新支援Hi-Res 24-bit/96kHz 錄製，錄製更精確且低噪音的音檔。

HyperX表示：「HyperX麥克風已在玩家、實況主及數位內容創作者間享譽盛名，我們致力研發更多樣化且高品質的周邊設備以滿足消費者多元的需求。全新DuoCast麥克風不但完備了我們廣泛的麥克風陣容，不同需求和風格的消費者現在更能從HyperX麥克風家族中挑選出最適合且耐用的產品。」

HyperX DuoCast是一款功能齊全的USB麥克風，為遊戲打造，同時也能滿足專業需求。麥克風配有兩種指向性型式：心型和全向性，可一鍵輕鬆切換兩種指向性型式。雅緻的RGB光環可自訂2區燈效，為DuoCast呈現充滿活力的動態RGB風格。

此外也擁有HyperX麥克風系列最受粉絲推崇的觸控式靜音功能以及LED狀態指示燈，簡約避震架與外型的極簡風格相得益彰，同時也能達到減震效果。DuoCast適用於PC、PS5、PS4和Mac，其清晰的通訊音質獲得Discord和TeamSpeak認證，確保聲音能清楚、流暢地傳遞給粉絲和聽眾。隨附的轉接頭可安裝於大多數的麥克風支架。