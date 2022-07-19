英飛凌科技股份有限公司（FSE：IFX/OTCQX：IFNNY）旗下POL（負載點）系列推出高效可靠的降壓DC-DC轉換器模組，滿足系統設計人員對小型、完全整合且易於設計的POL產品的需求，協助其加快產品上市時程。主要應用範圍包括空間與溫度受限的應用、電信與資料通訊應用、伺服器以及網路儲存裝置等。

英飛凌指出，現今伺服器、通訊與網路儲存應用正不斷努力實現更低的功率損失與更小尺寸的解決方案。同時，瞬息萬變的市場也需要系統解決方案供應商更快速地滿足市場需求。

TDM3883和3885 IPOL是完全整合的單輸出降壓轉換器，可在寬輸入電源範圍（4.5–14 V）內提供高效的連續3A/4A負載能力與線路電壓調節。整合電感和電容器可減少外部元件，並以更高的功率密度實現更簡單的設計。這種整合能簡化PCB所需的配線走線，進而實現低寄生參數，達到比離散解決方案更高的效能表現。

同時，由於封裝尺寸較小，這些模組可被納入有限的PCB空間，為客戶解決方案節省高達80％的面積。針對這兩種最佳化的模組，英飛凌對整合電感和電容器的可靠度與最終測試（FT）進行大量測試，因此不須再進行被動元件選擇與測試。