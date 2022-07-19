温貞菱百忙之中仍會抽空看2、3部片作功課，是位相當稱職的影展大使。（桃園電影節提供）

2022桃園電影節19日舉辦開跑記者會，影展大使温貞菱也現身宣傳，身為積極參與各大影展的「超級影癡」，她直呼很開心能擔任影展大使，儘管忙於拍攝新片《倒數回擊》及排練舞台劇《四姊妹》，每天仍會抽空看2、3部片作功課，直呼看電影對自己來說是種放鬆行程，不過這次的作品都偏長，是否曾看到睡著？她急忙否認「每部電影都是大家集體做出來的成果，一定有值得我欣賞和喜歡的部分，真的從來沒有睡著或中場離開過」。

提到這次在《倒數回擊》中飾演拳擊手，温貞菱坦言是自己接過體力上負荷最大的作品，為了要讓自己的身材看起來像是專業的運動員，目前體重多了3公斤，但體脂也下降了不少，並大方公開每天減脂增肌的「魔鬼訓練菜單」，透露拍攝結束回家後，晚上都還要跳繩2000下、波比跳50下、 伏地挺身30下，再加上自主出拳15分鐘，目前已持續20幾天，平時也不能碰澱粉和甜食，只能吃健康餐，被問到目前訓練成果，她也害羞回「沒辦法到把對方整個打倒，但在練拳的時候，教練有說會痛」。

近日一名人妻因私自將老公收藏的哥吉拉公仔送給親戚，觸發婚姻危機，被問到若珍藏品遭到這樣對待會有什麼反應時，温貞菱表示不會這麼激進，是會想盡辦法拿回來的類型，「有時間在這裡吵架，不如去解決」，她說自己有個很愛的新世紀福音戰士「綾波麗」公仔，「但如果被拿去送人，我就再買回來就好」，而她每年參加完電影節也都會把票根收集起來裝成一袋，她說「如果不小心被拿去丟掉，我會衝去垃圾場翻找」。

記者會上也曝光由她主演的影展形象廣告，影像風格配合年度主題「魔幻時刻」遊走於虛實交界，温貞菱在形象廣告中化身為充滿靈氣，活潑漫步於電影院內外的女演員，下秒又變成在戲院觀看自己演出的影迷，觀賞大銀幕上遊走漫步的自己同時，演員温貞菱與影迷温貞菱，最後奇幻地在電影院共度一段魔幻時光。生活中是否有屬於自己的「魔幻時刻」？温貞菱笑曝：「應該是每天早上，我家的貓咪跳上床，在我旁邊呼嚕呼嚕的時候吧！」

2022桃園電影節將於8月19日至28日於桃園新光影城、in89統領影城與中央大學人文藝術中心107電影院等地接續映演，本月23日下午2點搶先於桃園光影文化館舉辦選片指南，電影票券將自25日中午12點起於OPENTIX兩廳院售票生活開放購買，更多影展資訊與活動詳情，敬請鎖定桃園電影節臉書粉專與官網。