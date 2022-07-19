大陸浙江省台州市有2名男子晚間在河邊釣小龍蝦，意外發現一個人影在河面上載浮載沉，原以為只是充氣娃娃，沒想到把娃娃拉近岸邊時才發現，漂浮的真的是一個長髮女子！
據《搜狐網》報導，事發當天20時20分，兩男吃完晚飯後決定到員山大橋附近釣蝦，發現河中人影時馬上嚇得報警求救，且因為他們都不會游泳，所以找來附近村民幫忙，不過一群人仔細觀察後，判斷只是充氣娃娃，於是通報警方、準備離開。
沒想到警方調閱監視器後發現不對勁，判斷河中「真的是人」的機率相當高，希望村民不要就此離開，結果一群人拿著長竿、手電筒把娃娃拉近岸邊後，才終於確認真的是一個身穿碎花洋裝的長髮女子。
據《台州晚報》報導，此事發生於2020年5月，落水女子是貴州到當地的打工族，當天因為和男友爭吵時被提出分手，接到男友來電時怒急攻心，才會做出傻事，幸好她被救上岸時警方剛好抵達現場，經過急救、送醫，才能幸運撿回一命。
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