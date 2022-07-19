人氣女演員魏蔓出道後一直以甜美外表和曼妙身材聞名，平時也不吝嗇展現自身優勢，還曾因為火辣日常照被投以有色眼光，當時她更霸氣率性做自己，令不少網友驚豔；最近魏蔓在IG發文，一張美食照洩胸前春光，及肩髮型還有廣末涼子的神韻，讓大票網友直呼：「美到太犯規了」。

魏蔓昨（18）日在IG有感而發地發文，寫道：「從在意到不在意的過程，是時間。」，她沒有多做解釋或描述，只有標註身上戴得飾品的出處；而魏蔓也圖文不符地放上一張大吃美食的照片，畫面中她穿著一件黑色細肩帶上衣，傲人上圍幾乎快掉出來，事業線也若隱若現，十分性感撩人。

令網友驚喜的是，魏蔓近期的髮型更讓她整個人撞臉日本女神廣末涼子，有顏值又有氣質，紛紛熱情在底下留言，「這有美到」、「這張照片好美」、「圖文不符，但是好喜歡這篇文」、「要命了，太辣了吧」、「整個畫面太美味」、「這髮型真適合妳，好看」、「犯規了啦，太露了吧我的天」。