近來網路有不少誠徵家庭代工貼文，警方提醒民眾需求證，防止遭詐騙。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

臉書社團近來常見「誠徵家庭代工」貼文，疫情期間，吸引不少有意兼職民眾目光，永康分局這個月已接獲3起家庭代工詐騙案！今天又有1名22歲、今年剛畢業的社會新鮮人，報案稱在臉書應徵做耳飾代工，被告知須先交提款卡及密碼，才能買材料及領補助金，女子提供帳戶後，苦等不到材料，還被通知提款卡遭詐騙集團利用遭列警示帳戶，急報案尋求協助！

這名受害的22歲女子今年剛畢業，還在待業找工作中，本月初見臉書有「誠徵家庭代工」，主動應徵，當被告知需提供提款卡及密碼，女子也很擔心遇到詐騙，但對方為取信於她，解釋提款卡是為了幫助公司節省材料購買稅金，且只要提供1張提款卡，還可向公司申請補助金5000元，3天內買好材料即退還金融卡，女子為求把握補助機會，就寄出1張郵局提款卡給對方。

然而，女子苦等半個月，代工材料沒送來也未收到5000元補助金，結果，昨晚就接獲郵局來電，通知提款卡在北部遭詐騙集團利用作為提款工具，讓她急著到派出所報案。

永康警方指出，這個月已接獲3起家庭代工詐騙案，提醒民眾，雖然是不知情提供帳戶給詐騙集團，仍會被列為詐欺幫助犯移送法辦。永康警分局呼籲，只要是要求實體金融卡及告知密碼，一定是詐騙，民眾千萬不要輕信網路徵才廣告。

近來網路有不少誠徵家庭代工貼文，警方提醒民眾需求證，防止遭詐騙。（警方提供／曹婷婷台南傳真）