台中海巡隊員發起自由樂捐，興建一座「海巡福德宮」。（民眾提供）

「海巡福德宮」的土地公成為台中海巡隊的守護神，肩負起海巡隊員的心靈寄託。（民眾提供）

海巡署艦隊分署台中海巡隊，22年前在台中港碼頭邊撿到一尊土地公神像，安置在大門口崗哨內供奉。20多年來隊員每天早晚都上香祭拜，海巡隊視之為守護神；去年遷移至台中港4C碼頭新建海巡基地廳舍後，海巡隊發起樂捐為落難神明興建「海巡福德宮」，蔚成台中港的奇觀。

台中海巡隊員說，1999年海巡隊員在海巡隊前第一船台處，發現漂來一尊落難的土地公神像，隊員將土地公撈上岸暫置碼頭邊；後經巳故隊長黃俊瑞請往雲林縣斗六市無極開基黃帝玉帝寶殿為祂裝置金身，2001年由時任隊長的蔡朝卿和隊員前往斗六恭迎回隊部，供奉在大門口崗哨內，當年還舉行隆重安座儀式。

台中海巡隊員每天早晚按時奉茶，並點燃三柱香參拜，農曆每月初2及16日還供奉水果和燒金紙，誠心祈願「福至心靈、平安快樂」，長年來成為台中海巡隊的守護神；隊員出海執勤前都會參拜土地公，祈求平安、諸事順利，做為海上執勤的精神寄託。

台中海巡隊隊部於2007年從台中港淺水碼頭搬遷至北堤，土地公也移至北堤隊部；2021年10月25日台中港4C碼頭新建台中港海巡基地廳舍落成啟用，廳舍前方即為海巡專用船席，供台中海巡隊及中部地區機動海巡隊艦艇泊靠，海巡人員發起自由樂捐建廟。

台中海巡隊表示，20多年來，「海巡福德宮」成為台中海巡隊的守護神，肩負起海巡隊員的心靈寄託，每年土地公到各地參香活動時，隊員都會發起募款；台中海巡隊為「落難神」在海巡基地廳舍南側興建一座「海巡福德宮」，不僅是全台海巡基地難得一見廟宇，並蔚成台中國際港的奇觀。