近年歐美遭熱浪侵襲的次數愈來愈多，美國「有線電視新聞網」（CNN）18日公開12大招數，讓身邊沒有空調設備或想節省電費的人，也能在高溫環境下盡可能保持身體舒適。

1. 喝水

美國佛州大學（University of Florida）農業與生物工程資深講師波特（Wendell Porter）指出，保持體內水分充足是第一步，也是最重要的一步，因為人體依靠排汗來降溫。

2. 洗冷水澡

波特表示，洗冷水澡可以降低核心體溫；若想獲得額外的清涼效果，可以嘗試使用薄荷香皂，因為薄荷油所含有的薄荷醇（menthol）成分會刺激大腦受體，讓身體感覺涼爽。

3. 在脖子或手腕纏繞濕涼毛巾

脖子和手腕的血管靠近皮膚，不僅使這些部位可被用於測量脈搏，也讓其在接觸濕涼毛巾或冰袋時，能更迅速地幫助身體降溫。

4. 有效使用電扇

除了直接吹電扇之外，在早晨等屋外溫度較低的時候，將窗戶打開並把電扇對準窗口，可加速將屋內熱空氣排出；或也可選擇同時打開房屋兩側的窗戶，促進空氣流通。

5. 拉上窗簾

若窗戶面對會遭太陽直接照射的方向，可從早上至下午拉上窗簾或關起百葉窗，避免陽光加熱房間內部。

6. 使用透氣材質的寢具

透氣性好的床單或毯子能幫助人體在夜間保持涼爽。

7. 睡在地下室

若因天氣過熱而徹夜難眠，可以試著在地下室建立臨時寢室。

8. 不要使用冷藏或冷凍的濕衣物

有些人會建議將襪子、毯子和衣服沾濕後放進冰箱冷藏或冷凍，並在睡覺時使用；但波特強調，這些方法只會有效幾分鐘，還將把整張床搞得一團糟。

9. 啟動廚房或浴室的抽風機

廚房或浴室在使用過後會充斥熱空氣，可用抽風機將其加速排出。

10. 使用節能燈泡

白熾燈在運作時，溫度會高於LED燈，尤其是那些安裝在靠近座位附近的燈具，將為使用者帶來較為明顯的感受差距。

11. 低溫烹調或在戶外烹煮食物

使用烤箱等傳統廚具可能導致熱量傳遍整間房子，可改用慢燉鍋（slow cooker）等低溫烹調方式，或在溫度較低的早晨於戶外烹煮餐點。

12. 享用冰品

吃冰棒或冰淇淋可幫助降溫，但波特警告，若已處於中暑狀態或有即將中暑的風險，過度攝取糖分將帶來反效果。