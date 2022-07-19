安婕希（右）與林采欣唱出閨密情誼。（好舒服音樂提供）

安婕希去年從日本遊學回國後，以新人之姿重返歌壇，定期推出新單曲，繼〈想成為的人〉、〈原來是愛情〉之後，安婕希邀請林采欣一起合唱〈今天來住我家〉，本來只是點頭之交的兩人，拍ＭＶ當天從美食聊到凍卵的女性話題相當聊得來變成真閨蜜！

由於ＭＶ的劇情是林采欣發現好友小安心情不好有心事，因此邀約小安回家住，兩個女生採買了一堆零食回家，從客廳聊到餐桌再到被窩裡。拍攝時兩個女生在在鏡頭前真的聊個不停，讓ＭＶ導演在現場直呼：「他們真的聊起來了！完全不用演！」

兩人一起合唱關於閨蜜的歌，歌詞「遇見愛我就容易胡思亂想降低智商」，問到兩個人是不是在愛情裡屬於真的會降低智商的類型？兩個人竟都異口同聲的表示：對的！林采欣表示：「對別人的感情問題都很會指點，但當遇到自己的感情狀況就忽然降低智商。」安婕希也表示：「在愛情裡看什麼都美化了！智商也跟著降低了！」

而林采欣也坦言日前已經去做了凍卵的手術，林采欣表示：「凍卵對我來說就是買保險的概念，因為不確定之後會不會想生小孩，但又害怕想生的時候身體狀況不允許，所以凍卵對我來說就是買一個保險。」

她分享凍卵過程：「基本上需要花大約2周以上的時間，這兩個禮拜可能比較辛苦，但我覺得非常值得，已經推薦身邊的閨蜜都去做，有的也已經在進行療程手術了！」聽見林采欣的親身經歷，讓本來完全沒有思考要不要生小孩的安婕希也動了凍卵的念頭，開始在網路上做功課，想先了解凍卵的相關知識，再決定自己要不要做。