縣文化局今天邀集縣府觀光處、建設處、金門國家公園管理處、金城鎮公所、金門大學國定古蹟第6分區會勘。（金門縣文化局提供）

坐落於金門城的國定古蹟「文台寶塔」，走過636年悠遠流長的歷史，但因塔下遊覽車迴轉空間不足，未獲旅行社列為重點遊覽景點。金門縣文化局長許績鑫今天會同縣議員石永城履勘後，決議盡快協調改善，期待重現遊客穿梭來去的好風光。

文台寶塔是明洪武20年（1387）江夏侯周德興督建，塔呈六角形，基座共有5層，塔頂石塊鐫刻「奎星聳照」4字和「魁星踢斗」圖象。地方各種傳說膾炙人口，色括它是做為航海指引之用、庇佑士子得意科舉，還有洪武皇帝朱元璋聽說東南海上有天子之氣，命周德興渡海觀察，果然發現金門城為「五馬拖車」好風水，具有逐鹿天下氣勢，因此勒令建塔鎮壓。

石永城議員表示，文台寶塔為金門重要的國定古蹟，但因停車問題，一般旅行社未列入參觀景點，影響金門城的觀光發展。縣文化局今天邀集縣府觀光處、建設處、金門國家公園管理處、金城鎮公所、金門大學國定古蹟第6分區會勘解決。

石永城指出，文台寶塔前花圃車擋影響遊覽車停放，且砥柱亭旁遊覽車位也有高低落差，易造成遊覽車底盤損壞，因此旅行社都不把文台寶塔列入參觀景點，另仿古建城牆榕樹太茂密，也應進行修剪為宜。

許績鑫表示，文化局將針對遊覽車停車動線、安全邀集相關單位盡快改善，並協調金管處修剪疏伐植栽，期待在各方通力合作下，讓做為金門第一城，有豐富文化底蘊的金門城聚落，迎來更多的遊客，為地方觀光帶來更多的活力。