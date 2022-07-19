「2022臺灣文博會」8月5日至8月14日盛大開展。（高市文化局提供／袁庭堯高雄傳真）

亞洲文創盛事「臺灣文博會」8月5日將在高雄登場。文化部、台灣設計研究院19日揭曉年度主題「RESONANCE ISLAND群島共振」，主視覺扣連環海與群島意象，凸顯台灣文化源自複多觀點的相互交融與振動。

今年「臺灣文博會」移師高雄舉行，主辦單位期許透過展覽開啟一場島嶼壯遊，號召民眾搭新環狀輕軌，造訪高雄流行音樂中心、高雄展覽館兩大展區。高雄市政府也於展期間另規劃串聯高雄城市各大據點、周邊店家及推出各項主題遊程，展開島嶼文化路徑。此外，今年二度參與的「看見台灣基金會」，於展期間規劃「精緻美食文化論壇」，同時於展區內規劃展示及各項體驗活動。

2022臺灣文博會由建築跨域資深策展人龔書章擔任總策展顧問、豪華朗機工共同創辦人林昆穎擔任總策展人、三頁文創辦人暨視覺總監顏伯駿操刀主視覺。跳脫文創產業垂直鏈的概念，橫向連結文創產業的工藝性、文創交流的媒體性、文創作者的和諧社會、都市建設的自然作用，讓人們用身體感受文創產業的一體鏈結、共振出島嶼脈動。

文化部政務次長李靜慧表示，2022臺灣文博會首次離開台北，以「群島共振」為主題，更清楚看見島嶼的形狀，真正感受海洋國家的樣貌。除了文博會，文化部今年在高雄舉辦了金曲國際音樂節、金曲獎、「光—臺灣文化的啟蒙與自覺」特展，全國文化機關首長會議也將移師高雄，希望讓大家以不同角度看台灣、看世界，一起學習、感受。

副市長史哲表示，高雄發起「台灣設計．設計台灣」活動，推出30條文博遶境限定版高雄文化路徑，並結合北號誌樓、雄鎮北門、哈瑪星貿易商大樓、紅磚街屋、高雄港港史館等共計6處充滿歷史回憶的空間。另外也推出「台灣IP．高雄原創」計畫，由高雄在地IP代表「工人漁婦」帶領六位來自高雄原創「台灣IP」貼圖明星創作者推出一系列「聊療」特別企劃。

龔書章指出，2022年臺灣文博會以「群島共振」回應4個關鍵提問，包含文博會將如何整合、串連、啟動15＋1的文化創意產業？如何將臺灣多年累積的文化內容、科技能量、商業體驗關係形成完整生態性？如何以城市策展概念，展現城市治理、生活面貌及文化體驗？如何讓新生代以自己的概念，定義地方的藝術、飲食、族群等，讓地方成為重要的文化載體？龔書章強調，期待藉由臺灣文博會定義亞洲的文化定位、文化內容及文化元素，以群島共振一個獨特、多元、融合的台灣。

林昆穎表示，台灣是一座由多樣生態、多元文化匯聚而成的和諧之島，無論是壯闊的高山、深海、城市建設，日常的每道菜、每首歌、每句祈禱，都在宏觀與微觀的交織中，成為我們的文化與生活。以「RESONANCE ISLAND群島共振」為題，就是希望邀請人們在這座熱烈的島嶼上來場壯闊的移動，自信冒險、創造連結，成為台灣的文化風景。

今年文化策展區將落腳高雄流行音樂中心，其中主題館規劃「環島運動場」、「島嶼大飯店」、「寶島冰果室」三大體驗創造主題。「工藝館」呈現百年來人們的移動與冒險故事，因應生存所需創造出一件件工具，這些過去的生存路徑又如何流轉成如今的工藝精神。「嘉義館」透過跨時空仕紳的沙龍現場，感受嘉義的舊與新。「馬祖館」打造茫茫迷霧情境，在四鄉五島中對飲一杯時光釀製的酒。

【文創及IP圖像授權展區」落腳高雄展覽館，在近500個文創及IP圖像授權參展品牌共襄盛舉下，感受文創品牌展區的「理想冒險」與IP授權展區的「無敵連結」。主題策展區將設置十個創作者的行李箱，一個行李箱就是一段創作者的冒險故事。

除實體展會外，臺灣文博會全新推出「CET＋」線上平台，透過線上與線下整合串接，促進與國內外買家交流及商品流通，另同步與國內文創電商平台PINKOI合作推出線上文博專區，兩大線上平台同步於7月搶先登場，期望透過線上線上虛實整合串接，協助國內參展業者一同開啟新市場、新商機，期能全面帶動文創及藝文周邊產值提升。

「2022臺灣文博會」8月5日至8月14日盛大開展，其中高雄流行音樂中心展期自8月5日至8月14日，高雄展覽館緊接著在8月10日至8月14日登場。高雄展覽館開展前兩日（8月10日及11日）僅開放專業人士入場，詳細資訊請至官網查詢。