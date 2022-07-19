90年代日本經典動漫《幽遊白書》開拍真人版，Netflix 16日陸續公開浦飯幽助、藏馬、飛影等造型海報及演員資訊，卻被不少漫粉直指童年崩壞，今(19)日Netflix公開最後一位要角桑原和真，由男星上衫柊平飾演，不僅未能凸顯原著中紅髮暴走族的人物性格，還有人吐槽桑原竟成為顏值擔當。

《幽遊白書》是日本漫畫家富樫義博於1990 年到 1994 年間推出的連載作品，曾在日本締造出超過5000萬本的銷售紀錄，擁有相當多原著粉的支持，然而19日桑原造型海報一釋出，卻跌破所有人的眼鏡，因為真人版抹去暴走族桑原在原著中的設定，包括紅髮變為黑髮等因素，殺氣大不如前慘遭罵翻。

網友們對著桑原和其他角色接連吐槽，「桑原怎麼變普通的8+9」、「隨便拉個人來演的呀」、「這個桑原一點也不桑原」、「通通都是莫名其妙」、「桑原竟然變成全劇最好看這合理嗎」、「浦飯幽助是要從男主位置退下嗎？」、「沒一個神韻像的」、「我飛影怎麼會這麼無語」、「藏馬也不知道該說什麼」、「還我童年啊」。

真人版《幽遊白書》是翻拍漫畫作品，描述14 歲不良少年「浦飯幽助」為了救小孩不幸車禍身亡，沒想到因此獲得重生機會並成為靈界偵探的故事，敘事架構天馬行空又包含靈界元素，敢於拍成原著可說相當大膽，如今4大角色的造型海報曝光，也考驗後續後製特效是否真能讓粉絲滿意。