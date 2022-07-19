看好馬來西亞再保市場，富邦產搶先插旗！金管會保險局副局長林志憲19日宣布已核准富邦產物申請至馬來西亞納閩島設立子公司「納閩富邦再保險股份有限公司」，這也是我國保險公司首次於海外設立再保險子公司。據金管會統計至2022年6月底，我國保險業赴東南亞設立海外分支機構（含辦事處及子公司）者，共有6家（2家產險、4家壽險）。

林志憲進一步說明，富邦產物於1992年間赴馬來西亞設立吉隆坡代表人辦事處，該公司評估馬國產險市場穩定成長且長期獲利，為拓展馬國產險業務，因而規劃於馬國「納閩島國際境外金融中心」設立再保險子公司，是以2021年的財務指標來申請，鎖定馬來西亞的再保市場。

富邦產物目前海外據點，包括越南子公司、吉隆坡代表人辦事處、印尼代表人辦事處與北京代表人辦事處；另參股投資大陸地區1家保險公司、菲律賓1家保險經紀人公司及泰國1家保險經紀人公司。

林志憲表示，這是我國保險公司首次於海外設立再保險子公司，有助於為當地台商提供更完整的風險規劃，並響應政府新南向政策，擴展東南亞產險市場，提升我國保險業國際競爭力。

按馬來西亞規定，再保險公司法定資本額要求最低為馬來西亞林吉特1,000萬（約新台幣6,800萬元）。富邦產險取得金管會核准後，仍要向馬來西亞當地提出申請動作，再保險子公司開業時間估最快落在2023年。根據富邦產險預估，開業第四年可望開始獲利。

據金管會統計至2022年6月底，我國保險業赴東南亞設立海外分支機構（含辦事處及子公司）者，計6家（2家產險、4家壽險），其中，富邦產在馬來西亞、印尼設有辦事處、南山人壽在越南、新壽在越南、緬甸設有辦事處。而富邦產物、國泰世紀產物、國泰人壽、富邦人壽都在越南設有子公司。