根據財政部統計資料庫統計顯示，去年不動產業銷售額高達1.86兆(包括不動產開發、代銷、仲介、租賃、估價)，創歷年來新高，反映出去年不動產景氣去年來到最高峰，房仲業者指出，從不動產業營收可看出市場景氣變化，未來若銷售額開始由高檔衰退，將反映不動產景氣開始步入修正期。

財政部統計顯示，近年不動產業銷售額呈現成長趨勢，在上一波景氣高峰的2013年突破1兆元大關，2014年起連續二個年度衰退，2016年回檔修正至三年新低的1.06兆元，不過2017年起逐底復甦，近六年來不動產業銷售額逐年成長，去年達歷史新高的1.86兆元，今年前四月亦達5,878億元，年增5.6％。

財政部的不動產業銷售額統計，主要統計項目包括不動產開發業與不動產經營及相關服務業，但不包括營建工程業。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，從不動產業的銷售額也可看起景氣波動的軌跡，上一波的房市谷底為2016年，當時不動產業銷售額回到1兆元左右，不過2017年開始景氣緩步復甦、去年銷售額已為十年前一倍以上，無論一手市場的投資興建、二手的仲介、代銷市場都商機蓬勃，連帶周邊的住宅產業也衍生出許多商機。

這段期間不動產業交易熱絡，市場也出現質變，例如投資興建開發興盛、科技業投資帶動房市交易熱絡，雙北以外的區域房市脫胎換骨，房價出現大幅上揚等，都帶動房地產業銷售額明顯增加，不過未來若是銷售額開始由高檔衰退，也反映景氣可能步入修正期。