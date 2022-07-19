年底新竹市長選戰引發各界關注，一份最新網路民調顯示，民眾黨高虹安以42.2%看好度，大勝國民黨林耕仁的23.0%、民進黨沈慧虹的14.5%。資深媒體人黃暐瀚今（19）日認為「高虹安極可能當選新竹市長」，政治評論員陳揮文卻和黃暐瀚對賭「若她當選，我就發雞排」，引發討論。

黃暐瀚今日在網路節目《鄉民大會》中表示，「高虹安目前在新竹市是第一名，因為她的起手式真的很好」，沒想到此時陳揮文卻冷不防插入一句「如果高虹安當選，我就發雞排」，這讓黃暐瀚瞬間愣住「她很有可能當選欸」，陳揮文更接著強調「那我就發雞排啊，在Yahoo TV樓下發，大家搭捷運來領」，同時也喊話讓主持人郭子乾一起來發。

黃暐瀚接著分析高虹安的優勢，包含林智堅當上新竹市長的時候是39歲，高虹安現在是38歲，「因為高虹安的生日在她當選前，若是她當選後，當下還是38歲，所以將會讓新竹市創下一個最年輕市長的紀錄」，還有「高虹安是理工人」，「高虹安有柯文哲，柯文哲的媽媽更是在新竹」，「高虹安網路的操作，比另外兩人還成功」等，因此黃暐瀚推估「高虹安極可能當選新竹市長」。