一年賣出超過1,000萬顆可頌的八月堂Hazukido，攜手私廚跨足餐飲，19日於新店大坪林站斥資逾千萬元打造全球首間概念店；罕見現身的八月堂創辦人劉佳雯指出，此為八月堂首度走出百貨商場，加上大坪林站鄰近智慧園區、裕隆城等，轉運人流大，以近百坪、雙層樓空間提供即食空間與商務聚餐等，目前已有商場洽談引進。

而對於近期通膨、烘焙業原物料大調漲，劉佳雯亦強調，截至目前為法國天然奶油已調漲二波，調幅逾三成，八月堂仍堅持嚴選法國頂級天然奶油愛樂薇，並不添加防腐劑，除了5月間一次性調高8％外，儘管奶油供應廠Q4擬再調漲一波，還是得自行吸收成本。

劉佳雯指出，疫情衝擊這兩年多來，八月堂仍逆勢在全台各大百貨商場快閃銷售，甚至在快閃回響大情況下轉進正櫃，截至目前為止，全台有16家實體門市，海外則有香港、馬來西亞、加拿大等加盟商拓展超過30家，其中加拿大多倫多更有七家門市，近期籌備溫哥華展店，且近期更簽定搶攻阿拉伯市場。

以台灣市場來說，因可頌外送配送相對需以冷藏配送，相對占比約一成不到，受疫情影響整體業績確實受影響約2～3成，所幸隨著疫情趨緩，人流陸續回復，假日銷售業績已回復到疫情前盛況，全新概念店亦在籌備一年後正式登場，有助全年業績回復正成長。

劉佳雯亦指出，之所以開出最大旗艦店，是在於提供消費者現買即食，尤其是很多口味因賞味時效問題，無法保證消費者買回立刻即食，有很多創意口味像是鮭魚等都無法銷售，為確保食品安全，最大旗艦店亦在一樓開出即食空間，提供消費者現買即食，總計提供20種口味銷售，而私廚餐廳則設於二樓，初期會以接受包場預訂為主，以打造一定的餐飲水準，再進行拓點計畫。