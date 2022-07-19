謝京穎、羅巧倫劇中是死對頭。（民視提供）

謝京穎、羅巧倫劇中是死對頭、私下感情好。（民視提供）

謝京穎在民視八點檔《黃金歲月》中和百福集團CEO 張耀昇結婚，為了扶佐丈夫在家中的地位，不得不變成一位管家婆，凡事要求老公積極爭取工作表現，也替兒子報名許多課程，更是和羅巧倫飾演的黃雪琴成了死對頭，經常上演姑嫂兩人PK，為了爭入學名額或者比拚看誰的小孩最優秀，都讓觀眾看得過癮。

外型甜美的謝京穎表示，反派真的很難演，尤其每一次罵人都不能吃螺絲，要一氣呵成，也讓她做足了功夫，現在一有空檔就會讀報紙來訓練語速，或者用劇本開始練RAP功力，她說因為羅巧倫演習慣反派角色，她輸人不輸陣，要把自己的氣場HOLD住，不然氣勢會弱掉。

羅巧倫則表示雪琴真的很難當，因為要攻擊的人太多了，所以只要收工就要好好的在車上聽音樂放鬆一下，否則整個人處在很高壓的狀態。

被網友稱「最毒姑嫂」的謝京穎跟羅巧倫，苦笑說她們有說不完的台詞還有罵不完的對方，謝京穎稱都快精神分裂，因為私底下和樂融融，但上戲一秒就要翻臉，所以兩人也常趁休息空檔互相對台詞，也會適時改成角色獨特的風格，整個台詞順過一次後，常常旁邊的人會笑噴，尤其笑點很低的王燦，只要聽到她們在順台詞，會忍不住偷笑：「兩位女神怎一秒變女神經病！」