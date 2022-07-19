麗寶樂園斷軌式雲霄飛車17日星期天遊客搭乘時，突然停在半空中，20多名遊客一時無法動彈被嚇到。業者19日說，這是器材安全機制自動啟動，10分鐘後就恢復正常，業者發紅包給每位搭乘遊客致意；搭此斷軌式雲霄飛車前，工作人員都會向遊客說明，如果安全機制啟動會短暫停止運作，遊客知道有此機制。

民眾指出，麗寶樂園17日星期天遊客眾多，有遊客拍下影片放在抖音平台，多名遊客搭乘知名的斷軌式雲霄飛車，當飛車抵達最高處時，卻突然無法再前進，遊客在網路上說，雲霄飛車「卡軌」，還配音說「真的曬一個芭比Q」。

麗寶樂園表示，前天中午斷軌式雲霄飛車電子開關訊號感應異常，安全機制自動啟動致停擺，當時有20多名遊客，10分鐘後恢復正常；業者發紅包給20多名遊客。此遊樂器材有嚴格安全機制，包括強風和異物侵入等情形，安全機制都會啟動，雲霄飛車會暫停運作，以確保安全。

麗寶樂園強調，斷軌式雲霄飛車設施軌道總長度580公尺，設施總高度49公尺；民眾搭斷軌式雲霄飛車前，工作人員都會向遊客詳加說明，如果安全機制啟動會短暫停止運作，遊客知道有此機制。