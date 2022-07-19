隨著美中在南海和其他地區軍事對峙的次數不斷增加，可能的軍事衝突也存在一定的危險性。美軍最高層已經下令，要全面審視過去5年美軍和共軍的軍事互動，以瞭解共軍的變化和行為模式。

《德國之聲》引述CNN報導稱3名美國國防官員表示，隨著對北京在印太地區強硬行為的擔憂加劇，美國最高級將領已下令，將對過去5年美國與中國軍隊的軍事互動進行全面審查。美軍參謀長聯席會議主席米利將軍（Mark Milley）試圖通過詳細瞭解兩軍之間的所有互動，尤其是那些因中國飛機或船隻過於靠近美軍，而被視為是「不安全」或「不專業」的行動，來了解中國軍事活動模式是否有任何變化。

美軍參謀首長聯席會議主席馬克．米利試圖通過瞭解中美兩軍機艦過於靠近而出現的「不安全」或「不專業」舉動，以了解共軍活動模式是否有任何變化。（圖／路透）

米利在給媒體的一份書面聲明中表示，「十多年來，中國在經濟和軍事上持續崛起。他們在太平洋地區變得更加大膽」，「保持開放的溝通渠道和管理競爭將降低戰略風險。」

報導說，中美兩軍之間的互動非常敏感，以至於衝突事件往往不會對外公開。例如今年 6 月，美國特戰部隊所屬的一架C-130運輸機，與中國飛機發生了某種類型的磨擦，但美國國防部尚未公開承認此一事件。

美媒CNBC則表示，米利的命令是他與中共軍方領導人於7月7日視頻會議之後發出的。在該次電話會議中，共軍總參謀部參謀長李作成上將駁斥關於中國機艦對在南海對美軍及其盟友升高挑釁作為的說法。

就美國而言，它似乎正在加強其在南海的行動。美國第7艦隊在一份聲明中說，一艘美國海軍軍艦本福德號挑戰了中國對南海有爭議島嶼的主張，這是短短幾天內的第2次行動。聲明強調，導彈驅逐艦在南海的南沙群島附近航行，進行「航行自由行動」。中共軍艦尾隨本福爾號，並命令該船離開該地區，中共軍方也發表聲明，指責美國非法進入中國領海，侵犯中國主權。

美國海軍否認有任何不當行為，並堅稱中國的威脅並未迫使美國船隻離開該地區。美國海軍第7艦隊在一份聲明中說：「這次行動反映了我們將維護航行自由和合法使用海洋作為一項原則的承諾」，「美國正在捍衛每個國家在法律允許範圍內於國際海域飛行、航行和行動的權利，正如本福德號航空母艦在這裡所做的那樣。中華人民共和國所說的一切都不會阻止我們。」