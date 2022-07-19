電子支付系統廠虹堡（5258）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，19日公布6月自結財務數字，稅前淨利7,500萬元，較去年同期成長11.2倍，本期淨利達6,300萬元，EPS 0.71元，年增分別達9倍、8.67倍，獲利增幅亮眼。

在出貨動能轉強之下，虹堡6月營收衝上6.66億元，年增68.88％、月增41.55％，改寫歷史新高，累計第二季營收15.57億元，自結單月稅後淨利達0.71元。法人預期，虹堡第二季EPS將達1.6元以上，優於首季表現。

虹堡看好無人支付應用，預期提供軟硬體整合服務將成為業務成長的關鍵之一，且在疫情衝擊下，也使得新零售應用及服務商機顯現。

而電動車充電樁應用，充電設備預估未來市場成長可期，支持開放的支付平台及嵌入式的支付設備是各國法規的要求重點之一。公司於各地區已與相關業者進行合作當中。

法人指出，虹堡受惠電子支付趨勢持續攀升，以及疫後無人自助商機起飛，北美自助支付系統需求持續強勁，亞洲疫情解封大量遞延訂單，預期下半年缺料問題改善且海空運價漲勢趨緩，營運、獲利具高成長實力。