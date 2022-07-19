林姓男子與胡姓妻子平日在南彰化經營當鋪，平時出入都以名車代步顯示身價行情不凡，沒想到實際上卻是打著高獲利投資的名義詐財吸金，10多年來得手逾0億元，被害人超過30人，有人幾百萬元積蓄追討無門，甚至有大老闆被騙投資了上億元。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

彰化縣林姓當鋪業者，2011年起以投資土地開發、染布廠為由，廣邀親友投資，並以高額分紅吸引投入鉅款，林男夫妻財務缺口愈來愈大，有人直到沒拿到分紅，才恍然大悟受騙；檢警獲報清查，發現林姓夫妻與會計3人吸金逾10億元，有30多人受害，彰化地檢署依涉犯詐欺、洗錢、銀行法等罪偵辦，主嫌林男複訊後以30萬元交保。

48歲林男與45歲胡姓妻子，在彰化縣溪湖鎮經營大裕當鋪多年，林憑藉自身人脈，近10多年來開始廣邀地方仕紳、甚至黑白兩道投資，打出每投資100萬元，月領2、3萬元高額分紅，加上夫妻倆出入都有進口名車代步，陸續有數十人心動受騙。

有人短短數年被騙光800萬元積蓄，追討無門，憤而至當舖外潑漆洩憤；也有在地知名傳產業者遭受牽連，在大陸設廠，同樣因高額紅利上鉤、中了「放長線釣大魚」的圈套，傳出陸續投入上億元，卻因擔心身分曝光名譽受損而不願報案、作筆錄。

刑事局中部打擊犯罪中心偵六大隊第三隊去年接獲被害人報案後，發現多數被害人各自向檢警調報案後，最後多以個案被檢方認定為未履行債務的民事糾紛偵結不起訴處分，但刑事局深入調查才發現已涉及詐騙，去年7月主動介入偵辦，並與彰化縣刑大組成專案小組，全案報請彰檢檢察官朱健福指揮。

林姓男子與胡姓妻子平日在南彰化經營當鋪，平時出入都以名車代步顯示身價行情不凡，沒想到實際上卻是打著高獲利投資的名義詐財吸金，10多年來得手逾0億元，被害人超過30人，有人幾百萬元積蓄追討無門，甚至有大老闆被騙投資了上億元。（警方提供／謝瓊雲台中傳真）

彰化當鋪夫妻吸金10億 傳產大廠老闆也上當

檢警發現，林男起初都有依約給付投資紅利，他利用旗下經營的公司創造高額獲利假象，開立10萬元至100萬元不等的客票，交付投資股東作為抵押吸，引被害人持續加碼投資；到手的現金則透過40歲陳姓女會計，用幾十本人頭帳戶反覆轉手洗錢、最多轉帳5層以規避查緝，再將贓款用來購買高額保單、房地產，還有6部進口高昂名車等。

專案小組從去年11月至今年5月間，三度前往台中、彰化等地搜索清查，發現不法金流贓款高達10億元，並將林男夫妻、陳拘提到案，清查後陸續已有10名被害人接到通知後完成報案，受害金額近5億元。

檢警已將林男名下6輛賓士等知名廠牌進口名車全數查扣，市價約300萬元，並扣押7張共約300萬元的儲蓄型保單，還有總價達5200萬元的3棟房產，三人涉犯詐欺、洗錢和違反銀行法等罪嫌，檢察官複訊後，命林男30萬元交保候傳，持續擴大清查被害人，深入釐清案情。