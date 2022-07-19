桃園市長參選人林智堅日前和桃園市長鄭文燦、勞動局長吳宏國出席餐會，還有敬酒行為。桃園市議員凌濤質疑，桃園市衛生局長王文彥3度在新聞稿提醒，逐桌敬酒是傳播Omicron高風險行為。桃園市衛生局表示，將對3人依照違反傳染病防治法開罰3000元。

凌濤表示，依據桃園市政府新聞處發出的新聞稿，衛生局長王文彥近期分別在6月30日、7月15日，及7月18日屢屢提醒，「逐桌敬酒」是傳播Omicron高風險行為。宴席間目前依照規定仍不得逐桌敬酒敬茶，若是違反，將依法裁處3000元以上15000元以下罰鍰。照片看起來人數至少有15位，依照照片裡餐桌的大小，至少有兩桌以上。凌濤說，衛生局長王文彥應立即開罰林智堅、吳宏國「逐桌敬酒」的行為。

桃園市衛生局表示，現行指揮中心公告防疫政策規範餐飲場所，無明確訂定自宅相關規定，宴席不得逐桌敬酒敬茶，目的在避免接觸不特定人以降低傳播風險。衛生局指出，此次雖在自宅且非不特定人士，為採取嚴格的防疫標準，衛生局後續將依相關事證，依違反傳染病防治法第37條第1項第6款，依同法第70條第1項規定處辦。也就是將對3人開罰3000元。

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