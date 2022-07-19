111學年度宜蘭區高級中等學校免試入學放榜今（19日）放榜，總錄取率高達99.8％；宜蘭縣政府教育處提醒，未錄取、未報到或報到後於7月25日下午2時以前辦理放棄的考生可參加高級中等學校續招。

宜蘭區高級中等學校免試入學委員會於19日上午11時公告錄取名單，並同步以簡訊通知分發結果訊息，不另寄送錄取通知書。學生及家長可於宜蘭區免試入學委員會網站https：／／iln.entry.edu.tw／ 及宜蘭就學區各高級中等學校網站查詢錄取結果。

教育處指出，今年共計有2610人報名，錄取2604人，未錄取6人，總錄取率達99.8％；而宜蘭就學區9年來辦理免試入學招生名額均高於報名人數，本年度招生缺額總數達828人，未錄取6人，推估學生未錄取因素，主要為學生選填志願數偏低，落榜學生平均選填志願數2.5個，低於錄取學生平均志願數16個。

教育處提醒，錄取的考生請在7月21日上午9至11時，依各錄取學校規定辦理報到，逾期視同放棄；未錄取、未報到或報到後於7月25日下午2時以前辦理放棄之考生可參加高級中等學校續招，8月2日起全國各公私立學校續招相關訊息可於「教育部主管高級中等學校辦理免試入學續招資訊網」http：／／project.tnvs.tn.edu.tw／continu_stud／login.php 查詢。

教育處長王泓翔表示，今年前3志願錄取比率達98.35％，顯見各國中端在落實適性輔導都卓有成效，而今年落榜的學生，則主要多是因為志願數填寫太少，在這邊也特別提醒明年即將參加國中會考的所有考生，都應填滿10個志願，避免高分落榜。