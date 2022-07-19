1名女童在路邊下車後竟跌入路旁小洞，「整隻左腳」當場伸進洞內，乍看之下就像沒了左腳，照片曝光嚇壞不少人，女童母親事後質疑政府有缺失，所幸女童當下已被拉起無大礙，網友留言說「洞也太大了吧」、「好可怕，有沒有皮外傷，感覺會很多刮傷」，目前當地政府已獲報處理中。

該網友在臉書「爆廢公社二館」發文，她的孩子日前開車後下車，忽然整個人不見，她下車查看發現女兒竟掉入路邊的「洞裡」，照片中女孩的「整隻左腳」竟「插進」洞內，從外觀看像是左腳消失了，讓她質疑路面出現如此大洞導致幼童跌入，政府單位須承擔責任。

1名女童在路邊下車後竟跌入路旁的小洞，「整隻左腳」當場伸進洞內，乍看之下就像沒了左腳，照片曝光嚇壞不少人。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該網友說，她事後把女兒拉上來，所幸沒有受傷，孩子也沒有哭鬧，直言「政府應該好好把關施工品質」；其他網友看到照片後嚇壞，留言稱「洞也太大了吧」、「拍照案發現場提供照顧照片給政府單位！真的是太危險了」、「好可怕，有沒有皮外傷，感覺會很多刮傷」、「小孩的內心埋下陰影了」、「還好妹妹的腳沒卡住」、「洞再大一點就沒那麼簡單」。

也有網友分享類似經驗「我小時候一腳栽進壞掉的水溝蓋過…很可怕」、「上次我們去疏洪道小孩也是掉進洞，但是掉到水溝蓋網那種小孩腳還割傷」，還有人歪樓說「拍攝者不救？」、「先拍照再救小孩，優質」，原PO最後補充說已經向1999告知，政府回應會轉告相關單位處理。