南韓第1屆青龍系列大獎今(7月19日)在仁川舉行，入圍的有55部電視劇及49部綜藝節目，評選節目加入串流播放的劇集作品，熱門韓劇《以吾之名》、《魷魚遊戲》、《柔美的細胞小將》、《少年法庭》等都有入圍，活動紅毯上更是星光熠熠，少女時代的成員潤娥難得穿上深V禮服露出性感美胸，團體Girl's Day成員惠利洩美背，讓許多觀眾大吃眼睛冰淇淋。

第1屆青龍系列大獎7月19日在仁川Paradise City Chroma舉行，星光大道上許多女星穿著爭奇鬥艷，還沒開始就讓許多粉絲期待，偶像團體少女時代成員潤娥穿著純白禮服登場，風格一向保守的她，罕見選擇深V的款式，性感露出北半球，整體造型偏向清純典雅，轉身背後也是深V剪裁，露出性感腰線。

同樣是偶像女團出身的惠利（本名：李惠利）穿著一襲黑色細肩帶禮服，正面看起來頗為冷豔，她在紅毯上背對鏡頭大秀美背，側面凹凸有致，身材辣翻全場，女團成員雪炫則穿著桃心領口的黑色短禮服現身，服裝將她的好身材顯現出來，一雙逆天長腿非常吸睛。

這次角逐視帝的《D.P：逃兵追緝令》丁海寅、《魷魚遊戲》李政宰、《Tracer》任時完全都盛裝出席，爭奪視后的有《Happiness》韓孝珠及《柔美的細胞小將》金高銀，韓孝周穿著粉色平口禮服，溫柔感十足，金高銀則選擇水藍色桃心領禮服，微露事業線，紅毯上各有千秋。