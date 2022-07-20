央視新聞今晚報導，亞洲奧會今天宣布，原定今年舉行的杭州亞運將於2023年9月23日至10月8日舉行。這一日期較原定今年9月10日至25日舉行的時間，延後超過1年。

根據報導，雖然杭州亞運延至2023年舉行，但名稱仍維持「杭州2022年第19屆亞運會」。

先前亞洲奧會執委會在5月6日宣布，在與中國奧會、杭州亞運組委會進行充分討論後，決定延期，當時並未決定新的舉行日期。這一延期，被認為與中國嚴格的「動態清零」防疫政策有關。（編輯：邱國強）1110719