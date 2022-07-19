民進黨的新北市參選人林佳龍，目前已經遷戶籍到新北市板橋區備戰，今日下午前往新北市三重區的新北市雲林同鄉會拜會，他在受訪時表示，之所以會選擇遷戶籍到板橋，是因為那裏不僅是市政府的所在地，同時也是媽媽、奶奶工作生活的地方，可說板橋就是自己的生活圈。

林佳龍說，板橋不僅是新北市政府的所在地，媽媽也在板橋工作、當志工，自己上百歲的人瑞奶奶也生活在那裏，所以自己一有空就會去板橋，再加上交通很方便，所以選擇設籍在板橋。

另外有媒體問及，是否會將競選總部設在板橋時，林佳龍則說，因為距離選戰的時間很短，因此目前是採取12大戰區的策略，那12個立委選區中，民進黨現任立委就有9席，所以就由他們擔任戰區指揮官，另外3個戰區，也會以曾當過相當職務的人來擔任，這樣才能同步的用最大的能量，在最短的時間全面衝刺。

林佳龍指出，所以12大戰區都是競選總部，但板橋區總部是「總部中的總部」，是一個協調、聯繫的中心，以及競選辦公室的所在，會以辦公為主。

至於外傳原先林佳龍意屬立委蘇巧慧擔任競選總幹事，但後來經討論後改由立委吳秉叡，林佳龍也還原當天的開會情況，表示當時競選總部、黨部還有總統方面都有先溝通，總統蔡英文推薦蘇巧慧，但她謙稱有比自己更資深的人，也就是她的師兄吳秉叡，再加上吳秉叡本身先前也有準備要參選新北市長，所以請他來做總幹事，大家覺得最適合。

林佳龍也說，不會因為沒有請到蘇巧慧而感到可惜，因為目前她也擔任副主委一職，而且蘇巧慧過去在文宣方面也有過經驗，也會來指導競選團隊。