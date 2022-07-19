不少社會新鮮人懷抱夢想北漂打拚，但剛出社會起薪不高，面對各種消費都必須斤斤計較，就有女網友感嘆，畢業後北漂生活，不過每月房租7000元，再加上其他支出，2萬8000元的薪水根本不夠用，就連買杯飲料都覺得奢侈，崩潰發問「該繼續撐下去嗎？」引起網友熱議。

一名女網友18日在網路論壇Dcard發文表示，上個月大學畢業後，她在台北找到一份月薪2萬8000元的工作，並租了每月7000元的雅房，正式展開新生活，然而幾個禮拜過去，她發現台北物價超高，就連一個便當都要100元以上，讓她相當驚訝。

她坦言，為了避免影響未來的餐費，和朋友出去時她都會顧慮很多，買杯飲料也覺得心疼、奢侈，「每天看著記帳本，越看越想哭」。她也感嘆，目前從事的行業與藝文、傳媒相關，只有台北有，但看著自己每天對各項花費斤斤計較，也讓她不禁質疑，「該繼續撐下去嗎？」

對此，不少網友議論紛紛，「薪水不夠高不要在台北生活，除非是住家裡，包吃包住，不然光是房租跟伙食費，就會吃掉很多錢」、「我真的很佩服3萬元以下還願意北漂的人」、「台北工作請5萬元以上再考慮」、「乾脆回家鄉找一個28K的工作吧」、「剛畢業第1年薪水低還能接受，如果未來幾年都是28K，那不如回家鄉」。

也有過來人分享，「我2年前剛畢業北漂也是領2萬8000元，不過那時候房租很便宜，含水電不到5000元，然後過了試用期、滿1年又陸續加薪+調整獎金分紅比例，月薪才有3萬5000元到4萬元，也搬到正常的套房住」，直言至少實拿3萬5000元，才可以過上正常生活。