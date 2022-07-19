南韓第1屆青龍系列大獎7月19日在仁川舉行，入圍的有55部電視劇及49部綜藝節目，評選節目加入串流播放的劇集作品，熱門韓劇《以吾之名》、《魷魚遊戲》、《柔美的細胞小將》、《少年法庭》等都有入圍，活動紅毯上更是星光熠熠，大獎最佳女演員由金高銀拿下，最佳男演員則由李政宰奪得。

「第一屆青龍系列大賞」視帝入圍者有李政宰、丁海寅、金南佶、李帝勳和任時完，李政宰最終脫穎而出，在台上拿著獎杯感性發言：「《魷魚遊戲》讓我活了人生的第三幕，謝謝我們《魷魚遊戲》劇組。」得獎的李政宰不忘提及好兄弟鄭雨盛：「老闆鄭雨盛，我得獎了！」同為多年好友的劉在錫也在台下，當台上主持人公布得獎的男演員，劉在錫立刻給李政宰擁抱支持，好交情溢於言表。

《魷魚遊戲》李政宰奪視帝。（圖／翻攝自NOW.）

視后入圍者有金高銀、金憓秀、吳漣序、金成鈴以及韓孝周，金高銀在2021年播出的電視劇《柔美的細胞小將》飾演柔美，生動自然的演技獲得評審肯定，一舉奪下視后，聽到主持人叫到自己名字時，金高銀一臉不可置信，激動地摀住嘴巴，身邊的韓孝周暖心握住她的手，更大器的與金高銀相擁，展現惺惺相惜的情誼，金高銀上台後仍難掩興奮神色：「我什麼都沒準備就來了，真的沒有期待（會拿獎），我的新人獎也是在青龍電影節拿下的，現在算來剛好出道10年了，再次拿到獎真的很開心。」

金高銀不忘致謝同劇男主角安普賢、朴珍榮，同時向家人隔空喊話：「還有現在認真收看典禮的我的家人們，隔了許久我又得獎了！」綜藝實境秀部分則由戀愛真人秀《換乘戀愛》奪得藝能作品獎項。