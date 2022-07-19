大陸男星肖戰靠著電視劇《陳情令》走紅，微博擁有3100萬粉絲，儘管受到大量粉絲喜愛，仍伴隨著酸民對他抹黑誹謗，包括一名李姓女網友，先前李女因多次發表惡意評論，遭到肖戰工作室提告，收到法院判決敗訴要求登報道歉，日前她正式在報紙公開刊出實名道歉的文章，還不忘呼籲大眾要「引我為戒」。

李姓女網友在道歉文公開本名和微博帳號，透露曾藉著帳號發表或轉發針對肖戰的不實言論、宣洩情緒的不當發言，除了愧疚也做出深刻反省，「我意識到此舉對您的名譽權造成了傷害，對您的形象產生了負面影響，也深刻認識到網路並非法外之地，我們每個人都必須對自己的一言一行、所作所為負責。」

李姓女網友對肖戰道歉，並要其他人「引我為戒」。(圖/微博)

李姓女網友雖已向肖戰道歉，大批粉絲依然替他感到心疼。(圖/肖戰工作室 微博)

李姓女網友接著反省自己，「我不應該因為自己遭受了不公的謾罵攻擊，就把同樣的情緒宣洩在他人身上，望各位以我為戒。」還特別感謝肖戰「允許我以遠離網路的方式發表致歉」透露不想被捲入網路爭議，最後說道「祝願我們雙方從此回歸到正常的工作與生活中去」而據悉該網友是在2020年對肖戰造謠。

該篇道歉文被翻拍後上傳微博，遭到其他網友揪出過往惡行，「這人根本為了賺流量黑心錢，就是個網路霸凌犯罪者真夠無恥」、「亂扒他家人的去世消息不過份嗎？」、「給他P遺照做火化視頻，燒他照片配上淒厲慘叫」、「每個公開露臉活動，邀請單位都被轟炸騷擾」、「網暴犯不值得同情希望不是迫於法律道歉」。

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