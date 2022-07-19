在外租屋難免會遇到隔音稍微較差的房間，有位網友就分享自身經驗，他住在1整棟公寓內的某一層房間內，由於房間隔音較差，不時會聽到對面情侶吵架的聲音，有次，他便聽到對面門女子和男友吵架，女子氣喊「你真的用你身體交房租了？要不要臉啊！」，他聽完後相當傻眼「因為我們的房東是男的」。

一名網友投稿臉書粉絲團「靠北租屋2.0」，文中內容指出，該網友所住的那一層公寓的隔音不太好，由於對面住的一對情侶，當兩人每次吵架時，這在這一層樓的人都聽得到，日前，他聽到對面女子對男友怒吼「你真的用你身體交房租了？要不要臉啊！」，他一聽完，瞬間傻眼「我們的房東是男的啊！」，也讓他困惑「我到底聽了什麼」。

因為房間隔音差，他聽到住在對面情侶吵架，其中女方大罵男友「用身體交房租，要不要臉」後，他傻眼「房東是男的」。（示意圖/shutterstock）

貼文一出，網友紛紛留言表示「房東帥嗎」、「一下子可以住一個月，好像也不虧」、「房東他太太，參戰」、「房東覬覦他很久了！讓女孩崩潰的是為何看上的不是她」、「我太男了」、「訊息量太大了」、「情侶男：妳去換他不要啊」、「房東有特殊癖好交租的管道、「隔壁直接出現SOD」、「說不定那對情侶都是女的？」。

不少網友也在留言處玩起雙關語遊戲「男已騎恥」、「男已理解」、「男上加男？」、「房租這事真的一顏男近了」、「男上忍受」、「在杰男逃」、「坐北向男？」、「知男而上」、「真是左右為男」。