"跑山獸"幫搜救!台鐵男馬崙山失蹤 遺體尋獲│中視新聞 20220719

彰化42歲粘姓男子14日爬馬崙山失蹤，警消搜救6日未果，「跑山獸」捷克籍男子昨（18）晚加入搜救，今中午在瀑布下方找到遺體；據悉「跑山獸」事前判斷粘男因迷路誤入古道，因此根據日據時代舊地圖下切峭壁找人，果真順利尋獲，「跑山獸」妻子說，他們原本就想爬馬崙山，此次加入搜救彷彿已是冥冥之中註定。

據自由時報報導，警消已連日搜救5天，「跑山獸」加入後先整合資訊，排除已搜救過的地方，過程中還一度迷路，最後在「瀑布」下方發現粘男遺體浮在水面，他將遺體拉起安置後才通報；「跑山獸」妻子羅勃伊婉說，之前丈夫曾說過要帶她去爬馬崙山，沒想到此次是先來協助搜救，可能一切是冥冥之中註定。

「跑山獸」上山時未著裝備但做足功課，比對日據時代舊地圖，鎖定古道路線，最後花了3小時，獨自攀爬300米峭壁後找到遺體，手腳全是傷痕；「跑山獸」表示發現分析粘男的手機訊號得知粘男已完全偏離步道，他才會選擇從一側內古道，果然在下切瀑布時發現遺體。

此外，警消研判粘男身上未穿外套，山區深夜低溫不太可能不保暖，研判粘男14日就已遇難，應該是迷路後沿著溪谷下切，墜落瀑布喪命；死者42歲粘男是名台鐵員工，14日獨自從彰化到和平區攀登馬崙山，此後音訊全無，家屬在臉書貼文懸賞50萬元，今日11時47分在海拔2305公尺處的瀑布尋獲遺體。