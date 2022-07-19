軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）承認，在經過評估後，相關單位認定下一代戰略轟炸機B-21的無人僚機計畫「成本效益不如預期」，讓其在正式啟動前便成為歷史。

肯達爾在英國「皇家國際航空展」（Royal International Air Tattoo）中告訴「Breaking Defense」，經過各方面分析後，為B-21打造擁有類似航程無人僚機的想法，被認為「沒有當初想像得這麼有吸引力」，因此美國空軍不會朝該方向發展。

肯達爾指出，B-21本身就是能夠攜帶大尺寸武器、酬載量足夠、被設計於全球範圍進行戰略打擊的大型航空機；若要研發一款能與其搭配的無人僚機，則可能須大幅增加該無人機的尺寸，導致成本過高。

雖然與B-21搭配的無人機計畫遭遇夭折，但肯達爾強調，他仍對美國空軍6代機「下一代空中優勢」（NGAD）的「忠誠僚機」（Loyal Wingman）計畫感到十分興奮，代表後者仍是該軍種的主力開發項目之一。

肯達爾去年12月在軍事媒體「Defense One」舉辦的「展望2022」（Outlook 2022）線上活動中表示，B-21是一款「非常昂貴的飛機」，故除了機體本身提供的航程與酬載之外，美國空軍還希望為B-21添加更多能力，包括能與其共同運作的無人僚機等；他當時還強調，這並非僅具備實驗性質的技術展示計畫，而是有意納入正式量產的新武器系統。