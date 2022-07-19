曾擔任國民黨青年團執行長的政治評論員李正皓，稍早透露自己以無黨籍投入中和區議員選舉，並宣布明天將以參選人身分接受訪問。

新北中和區議員選舉除了綠營派系競爭，民眾黨也推派前空姐王如意投入選戰，如今李正皓再以無黨身分參選，讓該區選舉變得更加熱鬧。

李正皓已證實參選消息，並表示細節會在明早廣播節目後受訪釋出。

據悉，李已經拍完競選照，團隊也即將組建完成，競選主軸會以監督市政為主，「讓藍綠都頭痛」。