星期二下午，韓國首架自行設計的KF-21「獵鷹」(Boramae) 戰鬥機首次試飛成功。韓國防採辦計劃管理局表示，這架KF-21原型機於下午 3：40分，在位於慶尚南道泗川市的第 3 訓練聯隊基地進行首飛，飛行了33分鐘，全程不收起落架，於下午4點13分降落，過程相當順利。

韓國先驅報(Korea Herald)報導，試飛員是韓國空軍安俊賢少校(Ahn Jun-hyun)，他所駕駛的1號原型機，同時繪有韓國和印尼的國旗，因為印尼也有出資(1/10)，是一種國際合作戰機。

這架原型機的機腹還掛有4枚流星飛彈(Meteor missile)的全尺寸模型，是一種歐洲共同研製的超視距空對空飛彈，同時具備紅外/雷達搜索跟踪系統，射程超過150公里，韓國已確定是該型飛彈的用戶。

KF-21 Boramae takes its first flight on July 19, 2022

目前的KF-21還是半埋式的飛彈掛載，因此被稱為4.5代戰機。韓國空軍已打算繼續修改，在Block2改良型時可挪出機腹內的彈艙空間，使其成為真正的5代機。