資深港星謝賢（四哥）17日以《殺出個黃昏》拿到人生首座金像獎「最佳男演員獎」，成為史上最高齡的影帝；不過，他上台領獎時脫下口罩，嘴巴被發現有歪斜的情況，由於先前有輕微中風的傳聞，健康狀況備受關注，而他的摯友、90歲男星胡楓力證謝賢沒事，還透露兩人兩周前還約出來喝茶。

謝賢17日在第40屆香港電影金像獎頒獎典禮上，擊敗強勁對手林家棟、梁仲恆和吳鎮宇，成功拿到影帝殊榮，在林家棟的攙扶下，他緩步走上舞台，一度拿下口罩激動地致詞：「多謝大家！」及時被林家棟阻止，因為醫師叮嚀謝賢不要脫下口罩；被問到有沒有其他感言？謝賢簡短地笑說：「我不會講，我只會拿這個（獎座），多謝」，喜悅溢於言表。

謝賢脫罩時被觀眾發現嘴巴有點歪。（圖／翻攝ViuTV）

不過，有眼尖的觀眾察覺謝賢上台時，嘴巴有些歪斜，加上之前有輕度中風的傳聞，讓外界相當擔憂他的健康。根據港媒報導，胡楓否認謝賢中風，還反問：「他有什麼事不妥呀？兩星期前我們都約出來喝茶。」並透露晚上會親自打電話恭喜謝賢得獎。

已相當高齡的謝賢，近年頻傳中風，連烏龍死訊都有，但他去年宣傳電影《殺出個黃昏》時，反應機靈，並沒有異狀，且今年初余詩曼公開到謝賢家拜年的合照，也未見嘴歪的情形。