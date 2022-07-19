外交部委託外貿協會19日舉辦「2022年非洲及中東歐學生國際人才媒合會」，延續去年辦理人力媒合計畫成果，聚焦媒合非洲及中東歐等新興市場在臺學生，釋出逾百個就業機會。

外交部國經司副司長邱陳煜表示，今年計畫聚焦非洲及中東歐友好國家，鼓勵留臺生及我國學生發揮所長，協助企業開發市場商機。大使蒙西比更讚揚我國這兩年不受疫情影響，經濟成長表現亮眼，透過此活動將促進兩國雙邊經貿合作。

此計畫結合外交部、外貿協會及104人力銀行資源，今日舉辦實體人才媒合會，達百位外籍生及台灣學生報名參加，同時邀集友達、力積電、技嘉、大江生醫等22家臺灣企業，產業涵蓋半導體製造、生技、光學、紡織、電腦設備、網通、醫療器材等領域，提供逾百個職缺，媒合場次97場，並在現場提供求職者履歷健診。

隨後疫情時代來臨，全球產業鏈重整，我國業者更積極投入新興市場的布局，盼透過外交部提供之人才資源整合及交流，善用留台生之優勢，協助業者在海外拓銷搶先站穩腳步。