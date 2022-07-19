外貿協會受經濟部國際貿易局委託，徵集青釉茶事、皇翼、雙醬咖哩、老媽拌麵、科祿柏等5家台灣業者，以台灣連鎖品牌館參與馬來西亞連鎖加盟業界規模最大的國際連鎖加盟展(MIRF)；展期三天接洽國際買主及馬來西亞知名通路包括Sunway Malls、Atria Shopping Gallery等超過540位線上洽談。

馬來西亞零售連鎖協會會長Sharan Valiram表示，零售及連鎖加盟產業對馬來西亞的經濟扮演舉足輕重的角色，它是馬國生產總值（GDP）的三大貢獻領域之一，儘管受到疫情影響，預估今年的最終銷售額將達到130億令吉（約29億美元），市場成長潛力強勁。

貿協指出，受到疫情影響，此次5家業者組成的臺灣連鎖品牌館，以虛實整合OMO方式進行實體展出和數位行銷，並提供遠距參展方案，於展館現場聘請專人解說、產品展示，並為展出品牌安排線上洽談，協助業者不受疫情及距離限制參與展會；其中，青釉茶事以青釉茶、奶蓋及青花瓷為特色，接獲不少買主詢問並後續深入洽談。

老媽拌麵品牌於馬來西亞已具知名度，吸引當地餐飲業者及通路希望進行洽談；雙醬咖哩獨創雙醬汁平價料理，即使疫情重創餐飲業，在臺灣展店速度依然不減，此次在馬來西亞也獲眾多創業者洽詢加盟條件。