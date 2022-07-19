台灣家樂福可能將被收購。根據證交所指出，統一（1216）及統一超（2912）公告，將於今（19）日晚間11時40分於證交所3樓記者室舉行記者會，由統一財務長陳國煇與統一超財務長吳玟琪說明董事會決議重大交易案。

統一及統一超持有家樂福約4成股權，目前具有台灣家樂福剩餘6成的優先購買權。外界猜測，記者會時間選在半夜，恐怕是為了配合國際時間，因此外界認為，傳了1年多的台灣家樂福交易案將由統一接手。