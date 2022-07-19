有「行走的費洛蒙」封號的男星瘦子，5月無預警在社群公開結婚喜訊，沒多久又驚喜曬出一張超音波照片，證實升格當準爸爸的好消息，雖然讓廣大女粉絲心碎，但立刻收到許多祝賀留言；瘦子下個月要舉辦個人演唱會，趁空檔在今（19）日舉辦「性別揭曉派對」公開寶寶性別，和愛妻甜蜜同框宣布是「baby GIRL」。

瘦子5月5日在IG曬出和愛妻手牽手合照，寫下「我結婚了，這是我前女友，她目前非常幸福」，消息曝光震驚全網；瘦子所屬經紀公司本色音樂則表示，「瘦子跟女友交往多年感情穩定，於日前登記結婚，因為疫情跟工作目前沒有辦婚禮的計畫，瘦子目前忙於準備演唱會的工作，謝謝大家的祝福跟關心。」

瘦子和愛妻同框揭曉寶寶性別是女兒。(圖/ 摘自Johnny費聿鋒IG)

而瘦子在公布喜訊不到1個月，又曬出一張愛妻有喜的超音波照，證實兩人準備迎接第一個孩子，升格準爸爸讓許多粉絲既感動又心酸；而瘦子今日和愛妻一起在好友們見證下，舉辦「寶寶性別揭曉派對」，透過前嘻哈歌手Johnny（費聿鋒）的IG限時動態，看到派對現場布置可愛又溫馨。

畫面中瘦子和愛妻甜蜜同框，在親友們面前打開一個咖啡色箱子，箱子裡面「GIRL」字樣的氣球緩緩升起，瘦子和愛妻第一胎是女兒，他準備迎來「前世情人」，看見他在一旁樂得手舞足蹈，全場充滿歡樂氣氛。