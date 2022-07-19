歌手關詩敏2011年參加第一屆《華人星光大道》，創下星光史上最年輕的總冠軍紀錄，2012年獲陶喆栽培出道，2015年參加《中國好聲音》受周杰倫青睞，在2020年加盟亞神音樂，預計今年年底會發行新專輯。近日她與星光大道好友歌手劉明湘相聚，翻出10年前的舊照，跟現在甜姐兒的模樣差超多。

歌手出身的關詩敏17歲時就拿下《華人星光大道》總冠軍，近年來演唱功力越發游刃有餘，擅長歐美曲風的慵懶風格，高音嘹亮悅耳。長相甜美的她，加上出道時年紀尚小，被粉絲們稱呼為「小關」。近日她翻出一張陳年舊照，並在Instagram的限時動態分享：「為了找小時候和A-LIN同台過的證據，翻到了好多黑歷史，哈哈哈半夜笑出豬叫聲，太驚悚了，10年的時候唱歌還跟鬼一樣欸」

照片中關詩敏穿著造型獨特的綠色連衣裙，一頭捲髮打扮有些成熟，皮膚顏色看起來很健康，雖然身型看起來不胖，但五官圓圓的，給人的感覺非常親切，不過現年26歲的關詩敏除了身型纖細，臉蛋也非常精緻，穿搭風格時髦，很難聯想到過去居然有這麼樸實的一面。

關詩敏曬出16歲的照片。（圖／關詩敏 臉書）

而她近日和歌手劉明湘相聚，兩人過去曾組成「湘關組合」COVER歌曲，時隔8年再相遇，貼文底下有不少粉絲感慨「合唱一下」、「你知道你們cover的普通朋友我聽了8年了嗎⋯」當初的合唱影片獲得許多網友的高度讚賞「OMG 也太好聽了」、「兩位實力唱將真的真的配合的太好了」、「哇！好搭，技巧跟歌聲都沒話說」、「好聽死了，兩個都是我愛的比賽歌手~ 立馬收歌單」、