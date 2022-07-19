台灣三星第三屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」競賽於3月開始收件之後，台灣三星宣佈，今年共有16組團隊晉級複賽，決賽日期訂於12月2日舉行。

台灣三星表示，Solve for Tomorrow本屆設計思考工作坊再度邀請Social AED發起人林紹偉擔任講師，與台灣三星共同規劃、設計介紹與演練課程，將來自各校的學生隊伍打散重新分組，課程包括如何發現問題、發揮同理心，洞察使用者真正困擾、創意發想解決方案、原型設計、優化提案、簡報的說服與溝通技巧。

為更深入啟發學生設計思考，台灣三星表示，本屆工作坊邀請參賽隊伍的指導老師一同加入，交流不同角度的觀點，並於課後回饋收益良多，肯定三星在實踐企業社會責任的努力，學生們則對於課程中「學習從使用者角度出發、換位思考」最有感，其次是「觀摩經典案例激發新想法，挖掘自身作品未發現的盲點」，對未來準備決賽大有幫助。

工作坊課程最後環節，學生以簡報分享腦力激盪成果，專三星特別邀請5％ Design Action副執行長黃詩妤擔任線上輔導課程導師團團長，她表示很多概念由學生自身經驗出發，可以看見台灣學子改變社會的洞察和熱忱，並具無限創意。後續將由5％ Design Action社會設計平台導師群接棒，集結產品設計、議題研究、商業模式等領域顧問，帶領複賽隊伍每週進行輔導課程，協助其檢視與優化提案、設計原型，並引導團隊針對目標安排實地驗證測試。

三星「Solve for Tomorrow」競賽為三星長年於全球各地舉辦的競賽活動，鼓勵全球青年運用STEM（科學、科技、工程、數學）知識與創意解決當地社會問題，該競賽於全球推行 12年間，已有逾30個市場、近200 萬學生熱情參與。台灣自2020年開辦，迄今邁向第三屆。第三屆Solve for Tomorrow「新思維，心技術，共創星未來」創意提案競賽決賽日期預計於12月2日舉辦。