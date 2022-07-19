壽險利變保單「13太保」，即將出列。保險局副局長林志憲19日證實，已發函要求13家壽險公司陳述意見，說明在決定利變保單宣告利率時，為何出現三種情況的原因，一是將未來升息納入考量，二是將同業競爭作為依據，三是宣告利率參數設定有欠妥適。

由於金管會目前亦同步在進行利變保單「專案金檢」，了解相關公司實際投資報酬率、保單費用及佣金等，是否足以支應保單宣告利率及利潤測試；林志憲表示，13家壽險宣告利率的疏失開罰，不會等金檢結果。即會「分段罰」。

13家壽險公司及該公司特定保單兩位簽署人，陸續接到保險局要求陳述意見的通知，除了前二波接到通知的國泰人壽、遠雄人壽、第一金人壽、友邦人壽、宏泰人壽、中國人壽、台灣人壽、全球人壽、南山人壽與富邦人壽外，最近新增三家是台銀人壽、元大人壽及台新人壽。

其中，台新人壽的金豐盛利變型美元終身壽險，今年1月將宣告利率由3％拉上3.09％，4月29日才被保險局開罰停售此保單，且台新人壽7月還調降宣告利率，將金豐盛由3.09％降到2.95％，主力保單金富傳家也從3.2％降到3.04％，4月才推出的金愛美利亦從3.2％降為3.04％，無奈依舊入榜。

林志憲表示，雖然說是抽查各公司宣告利率會議紀錄，了解是否出現三大缺失態樣，但幾本上有銷售利變保單的壽險公司「幾乎每家都看了」，13家就是三大缺失至少有一項。

保險局表示，有些公司是4月有拉高宣告利率，在該場會議中有將未來升息納入考慮；有報告同業競爭情況，依此決定拉高宣告利率；亦有宣告利率調整參數設計有欠妥適者，也有是4月直接推出新保單，在推新保單的會議中亦有三大缺失，13家公司陳述意見後，將依「情節輕重、並考量各公司衡平性」，決定糾正、罰鍰、停售保單、還是暫停業務。

市場極好奇有家壽險公司是上半年利變壽險新契約保費第三名，卻不在13太保之列，保險局表示，因為這家公司會記紀錄上沒有出現上述三項缺失。