台灣家樂福出售案競爭激烈，先前多家企業都表達興趣。統一及統一超持有台灣家樂福約4成股權，具有台灣家樂福剩餘6成股權的優先購買權，19日深夜統一財務長陳國煇與統一超財務長吳玟琪在證交所召開重大訊息記者會，宣布以290億元收購台灣家樂福，取得台灣家樂福剩餘6成股權，掌握台灣家樂福100%股權。

統一企業發言人陳國煇表示，統一企業和統一超商19日分別經過董事會通過，取得台灣家樂福股份有限公司股權，統一企業預計取得49.5％，統一超商10.5％股權，合計60％股權，本交易案尚需取得台灣公平交易委員會結合許可，預計在2023年年中完成交割，交易完成後統一企業和統一超商將分別持有台灣家樂福股份有限公司70％和30％股權，本案預估交易金額，統一企業為新台幣239億元，統一超商為新台幣51億元，合計新台幣290億元。

統一與統一超由陳國輝財務長(右)及吳玟琪財務長(左)說明董事會決議重大交易案，決定收購台灣家樂福。（陳君瑋攝）

陳國煇說，統一集團35年前和法國家樂福創辦家族合作，共同將家樂福品牌引進台灣，至今已經成為家喻戶曉的一個量販超市品牌。統一集團取得台灣家樂福340間門店經營權，包含68家量販店、272家超市與頂級超市，另有129家商場、家樂福商標使用權、部門量販店及物流中心與土地資產。

根據評估，統一15天內會向公平會提出申請，交易之後還會繼續無縫接軌，也就是說會維持台灣家樂福品牌繼續經營。陳國煇說，本次股權收購後，統一集團全通路策略將更佳的完善，可以提供更多優質廣泛的服務給消費者，同時也藉由平台生態鏈規劃，特別讓在地中小企業以及農漁的產品，可以更便捷、更有效率地提供給消費者享用。