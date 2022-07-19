急診室總會遇到五花八門的傷患。急診科醫師柯世祐分享，自己曾收治一位約40歲、從事科技業的患者，半夜掛急診說自己「下體無力」，一問之下才知道，原來他一天4次、連續3天，發現精液太稀、下體無力，害怕自己性功能退化，才急著到醫院求助！

柯世祐在節目《醫師好辣》中分享，男子當時檢傷時先問急診有沒有泌尿科，護理師說明有需要才會診後，男子就按程序給醫師檢查，聲稱自己發生關係後下體無力且精液非常稀薄，「他怕這樣下去他性功能會退化」，所以才來看醫師。

男子說明，自己從事需要輪班的科技業，婚後5年遲遲無法自然受孕，由於覺得看不孕門診沒面子，所以自己查找資料後，開始用照表操課、女方完事後倒立等方式，希望能夠順利受孕。

柯世祐得知，男子一天4次、連續3天照表操課後，說明精液其實並非取之不盡、用之不竭，而是需要時間製造，「你每天在清槍，那當然就會稀薄」，男子才終於恍然大悟。

泌尿科醫師邱鴻傑則說明，男子一天4次後感到下體無力其實是正常現象，他建議其實可以學習八二三炮戰「單打、雙不打」，因為精蟲可在陰道生存48小時，不需要浪費無用的砲彈，另外也可以推算女生排卵日前後6天當作照表操課的時間。