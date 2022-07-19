隨著疫情逐漸趨緩，根據交通部觀光局統計國內旅遊已成長至7成左右，加上7月15日開始實施的國旅補助，今夏將迎來一波報復性旅遊和消費熱潮。HAPPY GO針對全台五大商圈打造客製化優惠活動，鼓勵民眾在暑假與親朋好友多走出戶外購物玩樂，就有機會獲得點數回饋；同時加碼與愛買、全家、Ocard、RE紅包推出抽獎活動，有機會將深受家庭喜愛的蒸氣烤麵包機帶回家。而為推廣零接觸付款安心消費，每週六使用HAPPY GO Pay綁定之活動銀行信用卡，單筆消費滿100元（含）以上，即可獲得HAPPY GO點數2倍贈，邀請民眾享受夏日暑期新滋味。

HAPPY GO鼓勵消費者享受生活走出戶外，扮演每一位消費者的貼心好鄰居，集結量販店愛買、全家便利商店、Ocard、RE紅包，只要在任兩個通路消費累點即可獲得50點，每月僅限量5,000名。不論吃喝玩樂都可以輕鬆滿足，除此之外HAPPY GO再加碼推出「好鄰點點名」活動，完成累點並參與7天簽到任務就有機會抽中質感小家電「BALMUDA蒸氣烤麵包機」，線上線下都能輕鬆累點還能抽好禮。

除此之外，為了撫慰民眾不能出國想念異國美食的心，HAPPY GO網羅中、韓、日美食餐廳，讓消費者在Ocard及RE紅包合作店家中即可滿足味蕾，即日起至8/31，在HAPPY GO「卡+」推出「享樂出任務活動」，不限新舊客皆規劃豐富優惠活動，首先針對新客於Ocard或RE紅包並綁定「卡+」通路配合商家上新消費乙次直接贈100點，累計消費滿三次再贈100點，不論新舊客透過Ocard線上點餐不論外帶或外送再抽666點。快使用HAPPY GO APP「卡+」綁定Ocard及RE紅包享受異國美食還能獲得多重點數好康回饋。

隨著疫情趨緩，迎接暑假的到來，HAPPY GO針對台北、板橋、桃園、新竹及台中商圈規劃，透過在地商圈不同的文化特色因地制宜打造多樣化的優惠活動，強化卡友在各商圈的消費黏著度之外，更期望提升既有客戶的消費力，並擴散溝通更多族群。

首先在台北商圈上鼓勵消費者到商圈各特約店消費，推出「台北商圈仲夏購物節」自7/20（三）起至8/31（三）累計消費滿12,000直接贈100點，累計滿6次再贈100點，跨通路消費2家（含）以上特約店再抽888點活動，消費越多回饋更多。

針對新北市近年來重點計畫推動的板橋複合式商圈，也特別推出「板橋走走」活動，只要綁定財政部發票手機條碼消費累計3次（每次300元以上）即可獲得10點。

桃園商圈也推出三大優惠活動，首先只要在7/20（三）起至9/30（五）累計消費滿6次即可獲得100點，再綁定財政部發票手機條碼並成功累積3張雲端發票就有機會抽中1,000點，最後只要在「遠東百貨桃園店」或「遠東SOGO 中壢店」打卡即可獲得1點，暑假到桃園商圈購物打卡好禮享不完。

新竹近年發展迅速，以城隍廟為中心聚集百貨、美食、時尚等店家，結合在地特色新舊文化打造新竹商圈，帶動全新的商業發展。HAPPY GO即日起至8/31（三）特別針對具有科技數位氛圍的新竹商圈推出「綁定存雲端發票 跨消費抽300點」活動，只要下載HAPPY GO APP並綁定財政部發票手機條碼至新竹商圈跨通路消費2家（含）以上特約店，就有機會抽中300點，在今年暑假到新竹商圈享受零接觸輕鬆購物。

針對台中商圈則規劃「商圈漫遊ｘ城市慢活」活動，三重優惠活動搶攻中部消費客群，第一重只要在台中商圈跨通路消費2家（含）以上特約店，消費成功累積1筆馬上贈10點，消費越多回饋越多（上限50點）；第二重下載HAPPY GO APP並綁定財政部發票手機條碼，成功累積雲端發票1張即贈1點、2張即贈2點（上限50點）；第三重針對HAPPY GO鐵粉顧客發送限量簡訊，只要獲得簡訊的卡友，7～8月首次消費滿1,500元即贈100點，快帶親朋好友一起到台中商圈吃喝玩樂FUN輕鬆。