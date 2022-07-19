日本鹿兒島縣知事鹽田康一19日在記者會上表示，將接受美軍把8架MQ-9「死神」無人機暫時部署在位於鹿兒島縣鹿屋市的海上自衛隊鹿屋航空基地的計畫。據中通社報導，這將是日本自衛隊基地內首次部署美軍無人機。

此前，日本鹿兒島縣鹿屋市長中西茂7月11日表示，將接受美軍在位於鹿兒島縣的海上自衛隊鹿屋航空基地部署無人機的計畫。

日美兩國政府計畫最快本月在該基地部署8架美軍MQ-9死神無人機，日本防衛省稱最多將有大約200名美軍人員駐紮在當地。

據中通社報導，此前，日本防衛大臣岸信夫表示，目前正在籌備部署，今後美軍相關人員約150至200人將進駐，這包括機體操作員、整備員、後勤支援人員、醫療人員、軍人和軍眷等。

岸信夫說，MQ-9死神無人機將在日本周邊海域進行偵察活動，起飛後立刻進入任務區，大半時間都在海洋上空。他期待鹿兒島當地民眾能理解有關MQ-9的部署計畫。

MQ-9死神無人機是美軍現役主力機型，滯空時間超過24小時，可攜帶「海爾法」空地飛彈、GBU-12激光制導炸彈以及「刺針」空空飛彈等。該無人機2007年服役後，曾廣泛部署於中東、阿富汗等地區，實施過多次軍事任務，其中就包括精準刺殺伊朗革命衛隊「聖城旅」司令蘇萊曼尼。

據報導，除了在鹿兒島縣部署MQ-9死神無人機外，日本還計畫在今年10月引進並部署美軍MQ-9B「海上衛士」無人機，費用總價約40億日圓，部署期限為三年。不同於MQ-9的功能，「海上衛士」無人機更擅長監視以及情報搜集與分析，其續航時間長達40小時，續航里程4000浬。日方將把「海上衛士」部署在青森縣八戶航空基地。