時序進入2022下半年，星座專家唐綺陽在節目《女人我最大》中提醒，天秤座、雙魚座、摩羯座、金牛座下半年工作運勢差，不僅壓力大，還會有心力憔悴的感受，建議有時間就多休息，別給自己太多的壓力。

第三名：天秤座、雙魚座

唐綺陽表示，天秤座的命運都是因為別人而受到影響，某種程度來說天秤並不缺工作，但好壞差很多。部分好運來自跨界、跨領域，建議天秤如果有時間可進修開拓眼界，不要被不好的人事物困住，「他們是來讓你更有生命力跟活力的，不要太往心裡去，不要太受傷」。

至於雙魚座，唐綺陽直言雙魚快要累死了，雖然工作機會多，但實際上無趣無聊，有點走入能者多勞的困境，難免會有「為什麼都是我」的想法，但唐綺陽說，只要渡過這段期間，慢慢有了安全感，雙魚就不用這麼累了。

第二名：摩羯座

唐綺陽指出，摩羯座工作能力強，但不滿足於手上有多少工作，因為他們無法接受命運操控在別人手裡，因此想要變成操控者，更願意花更多時間經營公司、工作室，建立自己的品牌，但可能要等到明年下半年才有機會回本，「不過這個過程能不能堅持下去，也考驗你的決心」。

另外唐綺陽提到，有些人家中可能有很多事情要處理，例如搬家等，導致蠟燭在兩頭燒，「某種程度是好的壓力，只是別人看你會覺得好像沒有過去那麼光鮮亮麗，但是對摩羯來說，他很清楚自己在幹什麼」。

第一名：金牛座

唐綺陽提到，金牛座去年到今年升官運是不錯，但是內心有很多痛苦說不出來的，導致精神壓力很大，而且明明做著別人羨慕的工作，但金牛卻認為工作爛透了，或者有一些危機正在醞釀跟爆發，譬如產業上可能有「隱性未爆彈」，但金牛是屬於危機爆發才肯動作的人，所以可能每天都像坐在炸彈上面。

此外，金牛座會有上面給的壓力，譬如升了官但沒有加薪、工作量大增，或遇到非常難搞的人，「建議在個性上做些調整，就可以從工作衰運排行榜第一名下來了」。