只穿丁字褲被哥哥看光了！正妹在網上分享經驗，她表示由於從小到大都只穿內褲在家中走來走去，後來習慣開始穿丁字褲後，便一如往常只穿丁字褲在家走動，但她因為要去曬衣服，看著有點高的洗衣機，便踮腳尖伸手進洗衣機拿衣服，而整顆屁股正好露出來，豈料，這一幕畫面剛好被來拿衣服的哥哥看見，讓她當場尷尬又害羞。

一名正妹在「Dcard」論壇發文，她表示從小到大都是穿著內褲在家裡走來走去，然而，最近開始習慣穿丁字褲，某日，她以為哥哥不在家，便一如往常的穿著丁字褲，沒穿褲子要去曬衣服。

由於洗衣機有點高，正妹只好踮著腳尖，再拿洗衣機裡面的衣服，剛好整顆屁股都露在外面，豈料，哥哥剛好上來拿衣服，只穿著丁字褲露出屁股的她就這樣被看光了，頓時氣氛凝結，場面超尷尬。

雖然是被一起長大的哥哥看見，但是，自己的下半身全被看光，她也非常害羞的詢問網友「如果是大家會有什麼樣反應」。

正妹因為開始習慣穿丁字褲在家中活動，有次要彎腰伸手埋入洗衣機拿衣服時，露出的整顆屁股正好被哥哥全看光。（翻攝自Dcard）

文章一出，網友紛紛留言表示「我是不敢在有男生的家穿著丁字褲跑來跑去」、「內褲感覺還好，丁字感覺整個屁屁就光了」、「假裝自己在海邊，就會釋懷了」、「哥哥應該只覺得很噁眼睛要燒起來了」、「我就裝傻啊，不要發生第二次」、「就穿泳衣概念，先不用想太多」。

另外，也有女網友分享自身經驗安慰原PO「哥哥通常都沒把妹妹當女性」、「同意哥哥都不會把妹妹當女生的，我有時候只穿內褲，有穿上衣」、「我在家都睡衣上衣+內褲趴趴走，我哥也麻痺了」、「我都穿草莓內褲在家跑來跑去，沒把哥當成是個男的」、「我哥每次看到我下半身只穿一條內褲的時候，毫不留情的說噁心死」。